Предстоящий саммит G20 в Китае омрачают политические проблемы - The Washington Post

Об этом пишет Кристофер Бодин в статье "Политические проблемы омрачают предстоящий саммит G20 в Китае", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Террористические атаки в Европе, предстоящие президентские выборы в США и кровавые продолжающиеся конфликты в Сирии и Ираке относятся к числу проблем, которые порождают неопределенность и тревогу в мире.

Ожидается, что мировые лидеры, в том числе президент США Барак Обама, его китайский коллега Си Цзиньпин и канцлер Германии Ангела Меркель, обсудят эти темы, либо на заседаниях группы в воскресенье и в понедельник, либо во время двусторонних встреч в кулуарах.

Президент России Владимир Путин, чья страна сблизилась с Китаем после введения западных экономических санкций, будут присутствовать, наряду с премьер-министром Индии Нарендра Моди, президентом Франции Франсуа Олландом и новым премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Мэй столкнется с вопросами о решении Великобритании покинуть Европейский союз и его влиянии на мировую экономику на фоне растущего экономического национализма.

Несмотря на множество спорных вопросов, Китай, похоже, решил провести бесконфликтный, даже однообразный саммит, выбрав темой экономику, точнее: "На пути к инновационной, оживленной, взаимосвязанной и всеобъемлющей мировой экономике".

"Государства G20 – это две трети населения земного шара и более 80% мирового экономического производства, ожидается, что они будут принимать более активное участие в управлении мировой экономикой", - сообщило официальное информационное агентство Синьхуа в недавнем комментарии. "Несомненно, предстоящий саммит – это прекрасная возможность".

Изменение климата, права человека и борьба против группировки "Исламское государство" также будут обсуждаться в ходе встреч. Ожидается, что Обама и Си представят обновленную информацию о прогрессе в процессе ратификации Парижского соглашения о сокращении выбросов парниковых газов. Представители Белого дома надеются, что исторический пакт по борьбе с изменением климата вступит в силу к концу года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет присутствовать на первом крупном многонациональном собрании, с тех пор, как неудачная попытка переворота усугубила напряженность в и без того сложных отношениях с США и их союзниками.

Хотя никаких прорывов не ожидается, саммит предоставляет лидерам возможность обсудить разногласия, начиная от территориальных претензий Китая на подконтрольные Японии острова в Восточно-Китайском море до опасений НАТО из-за захвата Россией Крыма и войны на востоке Украины.

Существует возможность заключения хотя бы формального соглашения между сторонами спора, Китаем и Японией, и "без сомнений, это будет воспринято и представлено как снижение напряженности", - сказал Дин Ченг, старший научный сотрудник Heritage Foundation в Вашингтоне, округ Колумбия.

Ядерная и ракетная программа Северной Кореи – одна из основных причин для беспокойства в регионе. На этой неделе Пхеньян отверг заявление Совета Безопасности ООН, в котором организация осуждает четыре последних запуска баллистических ракет. Северная Корея назвала это "враждебным актом", совершенным Соединенными Штатами и предупредила о том, что это может ускорить "самоуничтожение" Америки.

24 августа Северная Корея запустила баллистическую ракету с подводной лодки, через несколько дней после того, как США и Южная Корея начали свои ежегодные военные учения. Заявление для прессы в пятницу вечером утвердили все 15 членов Совета Безопасности, в том числе союзник Пхеньяна Китай, они назвали четыре запуска в июле и августе "серьезными нарушениями" запрета на любую деятельность с баллистическими ракетами.

Китай остается политически стабильной страной под управлением Коммунистической партии, но Восточная Азия столкнулась с проблемами, начиная от военного управления в Таиланде до выбора президентом Филиппин Родриго Дутерте, чья кровавая кампания по борьбе с наркотиками вызвала критику правозащитников.

Ожидается, что Обама также будет расхваливать Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (ТТИП), масштабное международное соглашение, которое затягивают в Конгрессе США из-за категоричного неодобрения со стороны демократов и республиканцев.

Помимо "поворота" Вашингтона к Азии, который привел к росту американского военного присутствия в регионе, ТТИП является центральным элементом политики Обамы в отношении континента и считается проверкой для руководства США. Китай не является участником предлагаемого соглашения, он рассматривает поворот как враждебную попытку сдержать его влияние в регионе путем укрепления военных альянсов с американскими союзниками, включая Австралию и Филиппины.

Территориальные претензии Китая в Южно-Китайском море омрачат заседания. В июле международный арбитражный суд в Гааге отклонил претензии на установление суверенитета практически над всем стратегическим водным пространством. Пекин гневно отверг приговор и пообещал продолжить создание искусственных островов на спорной территории. Китай также сообщил, что рассмотрит вопрос об объявлении зоны ПВО, для которой потребуются военно-воздушные силы, которые выполняли бы его приказы, хотя такой шаг несомненно осудят США, Япония и другие страны.

Попытки справиться с проблемами снизили стремления Китая к расширению экономического сотрудничества по его проекту "Один пояс, один путь", который связывает его с Центральной и Юго-Восточной Азией, а также Азиатским банком инфраструктурных инвестиций.

Наблюдатели G-20 будут оценивать позицию в отношении таких инициатив, будь она "положительной, сдержанной или разделенной", - сказал Брэнтли Уомакк, ученый университета Вирджинии (Китай).

Лидеры также рассмотрят возможные результаты на выборах в США, в которых демократ Хиллари Клинтон, похоже, имеет преимущество над своим соперником, республиканцем Дональдом Трампом. Клинтон – бывший сенатор и госсекретарь, ее считают опытным политиком, в то время как Трамп предлагает политику, которая ставит под сомнение приверженность Америки свободной торговле, иммиграции и защите своих договорных союзников.

Помимо основных вопросов, должны быть рассмотрены также опасения по поводу продолжающихся конфликтов на Ближнем Востоке и волн миграции, которые они спровоцировали. Среди специально приглашенных гостей на саммите будет президент Египта Абдель-Фаттах аль-Сиси, который представит новые данные о шаткой экономике страны и усугублении кризиса в сфере безопасности.

В группу G-20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Южная Корея, Турция, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Европейский Союз.