Кения обещает помочь в освобождении украинских моряков от пиратов

Правительство Кении обещает оказать всю возможную помощь для освобождения членов экипажа захваченного сомалийскими пиратами 25 сентября с.г. судна „Faina”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, Посольство Украины в Республике Кения сообщило, что 29 сентября в МИД Кении была передана нота МИД Украины с просьбой принять все возможные меры для наискорейшего освобождения заложников.

30 сентября в ходе встречи с представителями Департамента Европы МИД Кении в который раз подчеркивалось, что внешнеполитическое ведомство Украины выражает обеспокоенность по поводу последующей судьбы украинских граждан и надеется на безотлагательное применение кенийской стороной эффективных мер для позитивного решения данной проблемы.

Посольство получило заверение, что правительство Кении, в пределах имеющихся возможностей, окажет всю необходимую помощь для освобождения членов экипажа отмеченного судна.

Кроме того, сотрудники кенийского внешнеполитического ведомства отметили то, что Кения расценивает Украину как надежного и важного партнера, и настроена на продолжение взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах, в том числе военно-технической.

Дело находится на особом контроле в Посольствах Украины в Кении, Великобритании и МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября вблизи побережья Сомали пираты захватили судно “Faina”, в составе экипажа которого, в частности, 17 граждан Украины. На борту захваченного судна - 33 проданных Украиной танка Т-72 и другое вооружение.