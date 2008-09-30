Лукашенко ждет от Европы отмены всех санкций в отношении Беларуси

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявляет, что ожидает от Европы отмены всех санкций в отношении Беларуси.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Белорусского государства, об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил сегодня в ходе встречи с главой Миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ на парламентских выборах в Беларуси Анн-Мари ЛИЗЕН.

«Для меня сделанное вами признание того факта, что наши выборы прошли в соответствии с национальным законодательством, – это самая главная оценка. Я внимательно рассмотрел ваше предварительное заключение. Полагаю, что вы должны еще раз очень серьезно оценить ту работу, которая проделана в Беларуси», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Президент Беларуси заявил, что ожидает последовательности от Европы. «Когда-то между Советским Союзом и Западом существовал «железный занавес». Так зачем же вы его вновь воздвигли на границе с Беларусью? Надо его снять и начать нормальный политический диалог. При этом учесть, что Беларусь никогда не нарушала своих обязательств. Это, во-первых. А, во-вторых, мы ждем отмены всех санкций, которыми вы, европейцы, обидели белорусский народ», - подчеркнул он.

А.ЛУКАШЕНКО также заявил, что Беларусь не намерена улучшать отношения с Европой за счет ухудшения отношений с Россией. «Мы на это никогда не пойдем. У нас традиционно хорошие отношения с Россией. И Европе не будут выгодны плохие отношения Беларуси с Россией», - пояснил Президент Беларуси.