В Габоне недовольные результатами выборов митингующие подожгли здание парламента

Тысячи демонстрантов вышли на улицы Либревиля в среду, 31 августа, после объявления результатов субботнего голосования, пишет Deutsche Welle.

Оппонент Бонго на выборах Жан Пинг заявил о своей победе.

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"Демонстранты вошли с тыльной стороны здания и подожгли Национальную ассамблею (габонский парламент. - Ред.)... Часть здания горит", - рассказал информагентству Reuters неназванный свидетель. Одновременно Бонго приветствовал результаты выборов. Волеизъявление он назвал "мирным и прозрачным", несмотря на упреки оппозиции о фальсификации.

Действующий глава государства, по официальным данным, набрал 49,8 процентов голосов, его соперник Жан Пинг - 48,23 процента, добавляет агентство АР. ЕС и США указали на недостатки голосования и отсутствие прозрачности.

Клан Бонго руководит богатой на залежи нефти страной уже около 50 лет. Отец Али Бонго - Омар - пришел к власти в 1967 году. Его сын Али на выборах 2009 года победил тогдашнего министра иностранных дел Мба Обаме.