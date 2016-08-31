Монако потратит миллиард евро, чтобы увеличить территорию на 6 гектаров

"Общая стоимость работ по построению инфраструктуры - около одного миллиарда евро", - сообщили в компании Bouygues group, передает Европейская правда.

Территории княжеству добавят за счет отдаления береговой линии в море.

Читайте такжеВ Бельгии построили сказочный песчаный город на берегу моря (фотогалерея)

Будет сделана насыпь, окруженная 18 бетонными трапециевидными балками высотой 26 метров и массой 10 тыс. тонн каждая.

На новой территории построят жилые дома общей площадью 60 тыс. кв. м, также будет расширен концертный зал "Гримальди Форум", построены парковка, парки и набережная.

В целом в результате работ, которые должны завершиться до 2025 года, территория Монако, которая сейчас составляет 202 гектара, будет увеличена на 6 гектаров.