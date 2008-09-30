Поиск в море восьми членов экипажа сухогруза «Толстой» приостановили

В связи со сложными погодными условиями поиск в море восьми членов экипажа сухогруза «Толстой» - гражданина России и семерых граждан Украины временно приостановлен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины, об этом сообщил сегодня заместитель министра – директор Государственного департамента морского и речного транспорта Владимир РАБОТНЁВ, который находится в Болгарии с целью участия украинской стороны в расследовании причин аварии теплохода «Толстой».

По информации представителя судовладельца, всего на судне "Толстой" находилось пять спасательных плотов. “Есть большая вероятность того, что члены экипажа на спасательных плотах были прибиты волнами к береговой линии Болгарии или Турции”, - сказал В.РАБОТНЁВ.

Именно поэтому, по его словам, сейчас поиски восьми членов экипажа ведутся вдоль береговой линии с помощью имеющихся технических средств.

Как сообщалось, в настоящее время спасены два члена экипажа судна – Андрей КРЫЖАНОВСКИЙ и Денис АХРАМЕЕВ, оба – граждане Украины. В настоящее время принимаются все меры для скорейшего возвращения их домой. Ожидается, что уже сегодня, 30 сентября, спасенные моряки отправятся в Украину из Стамбула, где сейчас находятся, на пароме "Каледония". Ориентировочная дата прибытия моряков в Одессу — четверг, 3 октября.

Состояние моряков удовлетворительное.