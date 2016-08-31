Польша отказалась пускать к себе приехавших из России чеченцев

Об этом заявил глава МВД страны Мариуш Блащак. В эфире телеканала ТВН24 он сказал, что сейчас в Чечне нет войны, а потому предоставлять статус беженцев этим чеченцам власти Польши не намерены, передает Би-би-си.

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Министр также подчеркнул, что речь идет о попытке проложить новый маршрут незаконной миграции мусульман в Европу.

"Мы не будем поддаваться давлению тех, кто хочет нового миграционного кризиса. Наша политика совершенно иная. Польская граница запечатана. В Чечне нет никакой войны, в отличие от ситуации несколько лет назад", - сказал Блащак.

Во вторник польские и белорусские СМИ сообщили, что на границе между двумя странами в районе Бреста появилась большая группа выходцев из Чечни. Около 100-200 человек хотели попасть на территорию Польши и просили предоставить им статус беженцев.

Они два дня жили в стихийном лагере на белорусско-польской границе. Как сообщают местные СМИ, к утру 31 августа многие чеченцы уехали с пограничного пункта "Брест", так и не дождавшись встречи с генеральным консулом Польши.