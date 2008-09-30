Лидер Талибана угрожает США судьбой Советского Союза
“Оккупантов ждет поражение по всему миру”
Лидер движения "Талибан" мулла Мохаммад Омар предложил США "мирно вывести свои войска из Афганистана", сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters. В противном случае, заявил глава талибов, войска международной коалиции ждет "такой же разгром, как советских оккупантов".
Обращение муллы Омара с таким призывом к США и их союзникам по коалиции было опубликовано на одном из исламистских сайтов, сообщили в понедельник представители SITE intelligence group - организации, занимающуюся мониторингом активности экстремистов в интернете.
"Измените свое неверное решение об оккупации и займитесь поиском безопасных путей вывода войск", - говорится в заявлении, опубликованном от имени муллы Омара. "Если вы покинете нашу землю, мы сможем договориться о мирном обеспечении вывода ваших войск", - предлагает лидер "Талибана". В противном случае, предупредил мулла Омар "оккупантов ждет такое поражение по всему миру, как когда-то пережил Советский Союз".