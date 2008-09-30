Лидер Талибана угрожает США судьбой Советского Союза

Лидер движения "Талибан" мулла Мохаммад Омар предложил США "мирно вывести свои войска из Афганистана", сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters. В противном случае, заявил глава талибов, войска международной коалиции ждет "такой же разгром, как советских оккупантов".

Обращение муллы Омара с таким призывом к США и их союзникам по коалиции было опубликовано на одном из исламистских сайтов, сообщили в понедельник представители SITE intelligence group - организации, занимающуюся мониторингом активности экстремистов в интернете.

"Измените свое неверное решение об оккупации и займитесь поиском безопасных путей вывода войск", - говорится в заявлении, опубликованном от имени муллы Омара. "Если вы покинете нашу землю, мы сможем договориться о мирном обеспечении вывода ваших войск", - предлагает лидер "Талибана". В противном случае, предупредил мулла Омар "оккупантов ждет такое поражение по всему миру, как когда-то пережил Советский Союз".