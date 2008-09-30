На захваченной пиратами «Фаине» произошла перестрелка: трое погибших

На борту похищенного сомалийскими пиратами судна "Faina" минувшей ночью произошла перестрелка, убиты трое пиратов, члены экипажа не пострадали.

Об этом сообщило издание "Морской бюллетень", передает ИТАР-ТАСС.

"Перестрелка возникла между пиратами, что-то не поделившими между собой. Экипаж не пострадал", - передает издание.

В настоящее время судно находится в районе города Хобьо. За ним ведет наблюдение эсминец ВМС США "Ховард" и несколько других военных кораблей. Они следят за тем, чтобы пираты, требующие 20 млн. долларов выкупа, не начали разгружать военное оборудование.

Представитель флота США не назвал число кораблей, но сказал, что несколько крейсеров и эсминцев ведут наблюдение за переговорами с пиратами.

Кроме того, над похищенным украинским судном "Фаина" летают вертолеты.

Американский флот также говорит, что оружие на борту предназначалось неизвестным покупателям в Судане, а не в Кении, как считалось раньше. Но кенийское правительство настаивает, что танки предназначены для его армии и отвергнет обвинения в нарушении международного эмбарго на продажу оружия Судану.

Как сообщалось, экипаж “Faina” состоит из 17 украинцев, двоих россиян и латыша. Еще один гражданин России, капитан Владимир Колобков, скончался накануне от кровоизлияния в мозг. Судно под флагом Белиза (украинская компания - менеджер судна “Tomax Team Inc.”) было захвачено 25 сентября у побережья Сомали.

Пираты требуют выкуп за судно и экипаж. Ранее пираты предостерегли против использования силы ради освобождения экипажа и груза судна.

Один из пиратов - Али Сигуле - сказал Сомалийской службе "Би-Би-Си": "Нас окружили корабли и войска. Над нами летают самолеты. Я предостерегаю против любых военных операций или применения силы. Если на нас нападут, мы будем защищаться до последнего человека".