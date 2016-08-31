Сегодня начинается Венецианский кинофестиваль

Фестиваль посетят звезды мирового кино, журналисты, международные критики и избранная публика, передает kommersant.ru.

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В этом году на мероприятии появилась новая площадка под открытым небом, созданная на месте давно замороженной стройки нового кинодворца. Для этой площадки подготовили специальную внеконкурсную программу «Кино в саду», в которую вошли, в частности, фильмы американца Джеймса Франко, итальянца Габриэле Муччино, южнокорейца Ким Ки Дука.

Основная конкурсная программа, состоящая из 20 картин, включает, в частности, работы Вима Вендерса, Франсуа Озона, Эмира Кустурицы, Терренса Малика. Откроет фестиваль конкурсная лента американского режиссера Дэмиена Шазелла «Ла-ла-лэнд» - комедийный мюзикл об истории жанра американского мюзикла.