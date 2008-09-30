США помогут Украине освободить экипажа судна Faina

США будут помогать Украине освобождать из пиратского плена членов экипажа судна “Faina”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО в Вашингтоне.

Он подчеркнул, что в ходе встречи со своими американскими коллегами обсуждал вопросы сотрудничества. В том числе и относительно освобождения заложников.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО напомнил, что в Украине создана рабочая группа из представителей разных силовых ведомств, которые сегодня координируют свою работу, в том числе и с американскими военными.

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, сегодня обсуждаются вопросы, как найти наиболее эффективный метод освобождения украинских граждан и вернуть их на родину.

На вопрос, будет ли помощь американских военных и военных НАТО, В.НАЛИВАЙЧЕНКО ответил: «уже помогают».

Как сообщал УНИАН, 25 сентября вблизи побережья Сомали пираты захватили судно “Faina” под флагом Белиза (украинская компания - менеджер судна “Tomax Team Inc.”), в состав экипажа которого входят 17 граждан Украины (капитан корабля – гражданин Украины), трое граждан Российской Федерации, один гражданин Латвии (всего 21 человек).