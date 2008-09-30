Россия в Грузии впервые столкнулась с армией стандарта НАТО

Россия во время военного конфликта с Грузией впервые столкнулась с армией, подготовленной по стандартам НАТО, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил РФ генерал армии Владимир Болдырев журналистам накануне профессионального праздника - Дня Сухопутных войск (1 октября).

"Мы впервые столкнулись с действиями воинских формирований, имеющих организационно-штатные структуры и подготовленных по стандартам НАТО. Их тактика действий соответствовала взглядам армии США на ведение боя. Характерной чертой данной тактики является нанесение максимального поражения противоборствующей стороне преимущественно без вступления в боевое соприкосновение", - сказал главком.

По его словам, при формировании грузинской армии был сделан упор на создание соединений, сбалансированных по средствам разведки, управления и поражения с использованием принципов и стандартов НАТО.

"Нашим войскам противостояли формирования противника, оснащенные образцами вооружения и военной техники, разработанными в Советском Союзе и прошедшими модернизацию на Украине, в Чехии, Болгарии, Израиле и других зарубежных странах. Кроме того, на вооружении грузинских войск состояли современные образцы радиоэлектронной техники производства стран НАТО", - сообщил Болдырев.