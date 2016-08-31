В Италии спасли кошку, которая пять дней провела под завалами после землетрясения

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на The Local.

Кошка провела под обломками дома пять дней. Ее хозяйка просила спасателей найти домашнее животное, но первоначальные поиски не дали результата.

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Когда ручной разбор завалов закончился и к делу приступили бульдозеры, один из спасателей увидел кошку и ее освободили.

После того, как кошку вытащили из-под завалов, ее осмотрели ветеринары. Они пришли к выводу, что Джойя здорова, но пережила стресс и страдает от обезвоживания.

Всего из-под руин в Аматриче вытащили около 200 животных.

Как сообщал УНИАН, в ночь на среду, 24 августа, в центральной Италии произошли два землетрясения магнитудой 6,1 и 5,5 баллов. Толчки привели к значительным разрушениям в городе Аматріче. Колебания земной поверхности ощущались в некоторых городах центральной Италии, в частности в Риме.