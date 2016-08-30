Смерть президента Узбекистана может дестабилизировать ситуацию в регионе - эксперт

Об этом на своей странице в Facebook написал политический аналитик Института Евроатлантического Сотрудничества Владимир Горбач.

По его словам, самое уязвимое место для этого - Ферганская долина, которая разделена между Узбекистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. "А это уже узел проблем потенциально сопоставим с сирийским", - отмечает Горбач.

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"В прошлом году российский агрессор переключил свое внимание на Сирию, а в этом может отвлечься на Центральную Азию. И это уже втягивает в геополитическую игру Китай. Из-за транспортного проекта Нового Шелкового пути и опасных рисков дестабилизации уйгуров-мусульман", - считает аналитик.

Это может привести к столкновению России с Китаем.

Как сообщал УНИАН, источники издания Фергана сообщили о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова. Днем 28 августа правительство Узбекистана распространило официальное заявление о том, что президент «находится на стационарном лечении». Позже дочь Каримова сообщила, что у него произошел инсульт.