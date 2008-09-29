Армию и полицию Израиля привели в повышенную боевую готовность

Силы безопасности Израиля располагают десятью адресными предупреждениями о намерениях палестинских боевиков совершить теракты на территории Израиля в дни осенних праздников.

Об этом сообщает «Вестник Израиля».

В связи с поступающими угрозами, приведены в повышенную боевую готовность армия и полиция, а также объявлен режим полной изоляции Палестинской автономии.

В Службе общей безопасности (ШАБАК) высказывают опасение, что в праздничные дни экстремисты попытаются устроить похищение израильских граждан. Подобные намерения преследуют террористические организации как в секторе Газы, так и на Западном берегу. Особенно высока вероятность совершения терактов в Иерусалиме и Тель-Авиве.

В канун Рош ха-Шана будет усилена охрана мест массового сосредоточения граждан. На улицах появятся усиленные патрули, а на дорогах – мобильные блокпосты и заслоны. Граждан просят проявлять повышенную бдительность и не передвигаться автостопом.

Подчеркивается также, что усилена охрана зарубежных представительств Израиля и туристических объектов, где проводят осенние каникулы граждане страны.