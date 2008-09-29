Горбачев создаст новую партию

08:20, 29 сентября 2008
Мир
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Вместе с банкиром Лебедевым

Банкир Александр Лебедев совместно с Михаилом Горбачевым планирует создать новую политическую партию, пишет The New York Times.

Об этом сам Лебедев заявил в интервью. Партия будет носить название «Независимая демократическая партия России».

Михаил Кузнецов, заместитель председателя «Союза социал-демократов» Горбачева, подтвердил эти планы, а также отметил, что партия может бороться за места в парламенте на следующих выборах в 2011 году. 

Газета.ру

 

 

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