Горбачев создаст новую партию
08:20, 29 сентября 2008Мир
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Вместе с банкиром Лебедевым
Банкир Александр Лебедев совместно с Михаилом Горбачевым планирует создать новую политическую партию, пишет The New York Times.
Об этом сам Лебедев заявил в интервью. Партия будет носить название «Независимая демократическая партия России».
Михаил Кузнецов, заместитель председателя «Союза социал-демократов» Горбачева, подтвердил эти планы, а также отметил, что партия может бороться за места в парламенте на следующих выборах в 2011 году.
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