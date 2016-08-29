За сутки у берегов Италии спасли более тысячи мигрантов

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

Для спасения мигрантов, которые плыли на восьми резиновых шлюпках, одной большой лодке и двух плоскодонках были проведены 11 спасательных операций.

Читайте такжеПриток мигрантов в Германии снижается

Национальность мигрантов не указывается.

Согласно последним данным Международной организации по миграции, в этом году в Италию прибыли более 105 тысяч мигрантов. Более 2700 мигрантов погибли при попытке добраться до берегов Италии.