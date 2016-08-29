За сутки у берегов Италии спасли более тысячи мигрантов
05:42, 29 августа 2016Мир
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Около 1100 мигрантов были спасены в Сицилийском проливе в воскресенье, когда они пытались на плавсредствах попасть в Европу.
REUTERS
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters.
Для спасения мигрантов, которые плыли на восьми резиновых шлюпках, одной большой лодке и двух плоскодонках были проведены 11 спасательных операций.
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Национальность мигрантов не указывается.
Согласно последним данным Международной организации по миграции, в этом году в Италию прибыли более 105 тысяч мигрантов. Более 2700 мигрантов погибли при попытке добраться до берегов Италии.
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