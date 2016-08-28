Британия запретила вывозить за границу свадебную корону королевы Виктории

Правительство таким образом пытается не допустить продажи короны за границу, передает Би-би-си. Возможность этого достаточно велика, так как внутри страны не нашлось покупателя, готового заплатить за реликвию 5 млн фунтов (более $6,6 млн).

Читайте такжеВо Франции из музея замка Фонтенбло за 7 минут похитили 15 экспонатовВладелец короны подал документы на получение лицензии на вывоз, но министр культуры Мэтт Хэнкок отказал, заметив в объяснение, что корона символизирует собой "самую знаменитую любовную историю" страны.

До этого ввести ограничение рекомендовал комитет по экспорту произведений искусства и культурных ценностей. Эксперты сочли, что корона неразрывно связана с национальной историей.

Окончательное решение по поводу выдачи лицензии на вывоз будет принято 27 декабря.

Принц Альберт (германский герцог Саксон-Кобург-Готский) лично придумал дизайн короны для своей свадьбы с Викторией в 1840 году. Он также подарил невесте брошь с сапфирами и бриллиантами.

Молодая королева изображена в этой короне на одном из самых известных ее портретов работы Франца Ксавера Винтерхальтера, написанном в 1842 году.

По мнению современников, Виктория и Альберт являлись идеальной парой. У них было девять детей.

Принц скончался в 1861 году в возрасте 42 лет. Долгое время сраженная горем королева не посещала церемонию открытия парламента, и впервые сделала это в 1866 году, надев на церемонию свадебную корону.

В 1922 году король Георг V и его жена королева Мария подарили корону своей дочери и правнучке Виктории принцессе Марии на ее свадьбу с виконтом Ласселсом. Впоследствии реликвия была продана частному покупателю в Лондоне.

Диаметр маленькой короны, именуемой в некоторых источниках коронеткой, составляет 11,5 см. Она украшена 11 крупными сапфирами, обрамленными золотом, и множеством бриллиантов, обрамленных серебром.