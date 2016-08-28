Жертвами землетрясения в Италии стали по меньшей мере 16 иностранцев

Об этом сообщили представители местных властей, передает украинская редакция "Немецкой волны". Одновременно стало известно, что среди погибших - по меньшей мере 16 иностранцев. Министерство иностранных дел Румынии известило о гибели 10 граждан в результате землетрясения в Италии. Еще 16 румын считаются пропавшими без вести.

Читайте такжеВ пострадавших от землетрясения регионах Италии введено чрезвычайное положениеСреди жертв есть и трое граждан Великобритании - один 14-летний мальчик и пара в возрасте 50-60 лет. Стихийное бедствие лишило жизни одну испанку. Впоследствии была подтверждена гибель одного гражданина Канады и 32-летнего гражданина Албании.

Одновременно следователи итальянской прокуратуры проверяют соответствие поврежденных и разрушенных строений техническим нормам. Это касается прежде всего провинции Риети. "То, что там случилось, нельзя списывать только на стихию", - заявил прокурор Италии Джузеппе Саиева изданию La Repubblica. По его словам, некоторые из разрушенных домов строились "больше с песка, чем с цемента".

Особенно значительный резонанс вызвало на этом фоне разрушение здания начальной школы в поселке Аматриче, поскольку недавно в школе провели капитальный ремонт. Впрочем, пока не обнаружено ни одного подозреваемого.

Напомним, именно Аматриче претерпело наибольшие разрушения в результате землетрясения. Только здесь количество погибших достигло по меньшей мере 230 человек.