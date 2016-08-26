В Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина и Эрдогана

Об этом говорится в сообщении пресс-службы российского президента по итогам телефонного разговора глав государств.

«Путин и Эрдоган провели обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Сирии; отмечена важность совместных усилий в борьбе с терроризмом», - говорится в сообщении.

Кроме того, обсуждались вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах в свете договоренностей, достигнутых на встрече в Санкт-Петербурге 9 августа.

Условлено продолжить личное общение по двусторонней и международной повестке дня, подчеркивается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, отношения между РФ и Турцией резко ухудшились после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил российский самолет Су-24, нарушивший воздушное пространство Турции.

Россия тогда ввела в отношении Турции экономические санкции. В Кремле заявляли, что Турция должна извиниться и компенсировать убытки за сбитый самолет для восстановления диалога.

9 августа 2016 года на встрече с Эрдоганом в Санкт- Петербурге Путин заявил о желании возобновить диалог с Турцией.