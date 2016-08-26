Чехия и в дальнейшем не поддерживает квоты на беженцев в ЕС

Об этом в четверг, 25 августа, заявил премьер-министр Чехии Богуслав Соботка во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая состоялась в Праге, передает Deutsche Welle.

По его словам, Берлин и Прага и до сих пор имеют определенные расхождения в вопросах миграции. Это касается прежде всего планов по реформированию системы предоставления убежища в ЕС. Меркель тоже признала наличие разногласий с чешскими властями в вопросе поиска решения кризиса беженцев.

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"Здесь Чехия не может согласиться с системой, которая опирается на квоты", - сказал Соботка, цитирует информагентство Reuters.

Причиной непринятия в Восточной Европе идеи приема беженцев чешский премьер назвал тот факт, что многие люди замечают культурные различия. Кроме того, беженцы преимущественно родом из региона, где активны такие террористические группировки, как "Исламское государство". При этом Западная Европа продемонстрировала значительные недостатки во время их интеграции в свои общества, считает Соботка, указывая на радикализацию второго и третьего поколений мигрантов.

В то же время главы правительств Чехии и ФРГ подчеркнули общности взглядов в таких аспектах, как усиление внешних границ ЕС и соблюдение соглашения относительно беженцев между ЕС и Турцией.