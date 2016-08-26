Военный корабль США открыл предупредительный огонь из-за иранского катера
Военный корабль США открыл предупредительный огонь после того, как боевой катер Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана преследовал американский патрульный корабль.
Об этом сообщает Радио Свобода.
По сообщению представителя ВМС США Билла Урбана, во время инцидента 25 мая американский корабль «произвел три предупредительных выстрела с 50-калиберного оружия, что заставило иранский катер отойти».
Инцидент произошел к северу от Персидского залива.
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Ранее США сообщали о другом инциденте, когда 23 августа иранский корабль преследовал американское судно у Омрузского пролива.
«Непонятно, какую цель преследовал иранский корабль, но такое поведение является неприемлемым, несмотря на то, что корабль был в международных водах», – сказал спикер Белого дома Джош Эрнест.
Тегеран заявил, что его корабли только выполняют свои регулярные обязанности по мониторингу иностранных кораблей у иранских вод.