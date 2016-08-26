Военный корабль США открыл предупредительный огонь из-за иранского катера

Об этом сообщает Радио Свобода.

По сообщению представителя ВМС США Билла Урбана, во время инцидента 25 мая американский корабль «произвел три предупредительных выстрела с 50-калиберного оружия, что заставило иранский катер отойти».

Инцидент произошел к северу от Персидского залива.

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Ранее США сообщали о другом инциденте, когда 23 августа иранский корабль преследовал американское судно у Омрузского пролива.

«Непонятно, какую цель преследовал иранский корабль, но такое поведение является неприемлемым, несмотря на то, что корабль был в международных водах», – сказал спикер Белого дома Джош Эрнест.

Тегеран заявил, что его корабли только выполняют свои регулярные обязанности по мониторингу иностранных кораблей у иранских вод.