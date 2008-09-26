Совет Европы не признает независимость Южной Осетии, сообщает агентство "Новости-Грузия" со ссылкой на руководителя делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы Люка Ван ден Бранде.

"Мы изначально заявили Эдуарду Кокойты (де-факто лидер Южной Осетии) на сегодняшней встрече, что Совет Европы не признает независимость Южной Осетии", - сказал Бранде на пресс-конференции в Тбилиси поздно вечером в четверг.

"Можно контактировать с представителями де-факто властей, но в этом случае должен быть защищен принцип территориальной целостности Грузии. Мы не признаем независимость Южной Осетии", - подчеркнул он.

Делегация ПАСЕ 25 сентября посетила Цхинвали и Горийский район Грузии с целью ознакомится с картиной разрушений и гуманитарной ситуацией после конфликта Грузии и России в августе.