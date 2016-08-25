В Афганистане убиты два боевика, которые напали на местный Американский университет
05:46, 25 августа 2016Мир
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Сотрудники сил безопасности Афганистана ликвидировали двух вооруженных человек, которые совершили нападение на Американский университет в Кабуле.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.
24 августа у входа в учебное заведение в столице Афганистана террорист-смертник совершил самоподрыв, после чего боевики проникли на территорию университетского комплекса.
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На данный момент нет точной информации о числе пострадавших и жертв. По данным Министерства здравоохранения Афганистана, погиб один охранник, 21 человек пострадал. Пострадавших среди них нет.
"Бой завершен, и как минимум двое нападавших убиты", - отметил сотрудник полиции. По его словам, "сейчас проводится операция по зачистке" и "в скором времени будут озвучены подробности".
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