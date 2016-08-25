В Афганистане убиты два боевика, которые напали на местный Американский университет

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

24 августа у входа в учебное заведение в столице Афганистана террорист-смертник совершил самоподрыв, после чего боевики проникли на территорию университетского комплекса.

Читайте такжеООН: в этом году в Афганистане совершено рекордное число нападений на мирных жителей

На данный момент нет точной информации о числе пострадавших и жертв. По данным Министерства здравоохранения Афганистана, погиб один охранник, 21 человек пострадал. Пострадавших среди них нет.

"Бой завершен, и как минимум двое нападавших убиты", - отметил сотрудник полиции. По его словам, "сейчас проводится операция по зачистке" и "в скором времени будут озвучены подробности".