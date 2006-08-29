Прошел год после трагедии Нового Орлеана

Джордж Буш заявил, что год назад правительство США "на всех уровнях" не справилось со своими обязаностями во время удара разрушительного урагана "Катрина". При этом Буш подчеркнул, что берет на себя всю ответственность за действия правительства США.

Выступая во вторник в Новом Орлеане (штат Луизиана) на церемония памяти жертв урагана "Катрина", унесшего жизни 1,8 тысяч американцев на южном побережье США, глава Белого дома подчеркнул, что год назад "Новый Орлеан столкнулся с крупнейшей катастрофой в своей истории".

Напомнив о многочисленных "актах самоотверженности", проявленной в те дни жителями города, добровольцами и спасателями в Новом Орлеане, президент США признал, что "ураган принес с собой ужасные сцены, которые мы думали, что никогда не увидим в Америке". "Жители, утонувшие на чердаках своих домов, отчаявшиеся матери, плачущие на национальном телевидении и умоляющие дать им воду и еду, коллапс законности и порядка, а также правительство, на всех уровнях не справившееся со своими обязанностями", - заявил Буш.

"Я полностью беру на себя ответственность за действия правительства и год назад я дал обещание о том, что мы усвоим уроки "Катрины" и сделаем все возможное для того, чтобы помочь вам в восстановлении",- заявил глава Белого дома, обращаясь к жителям Нового Орлеана.

Согласно распоряжению Буша вторник, 29 августа, объявлен в США "Национальным днем памяти в связи с ураганом "Катрина"".

РИА "Новости"