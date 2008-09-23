Москва может договориться о базировании ЧФ в Крыму после 2017 г.

Россия может представить украинской стороне комплекс взаимовыгодных предложений, которые позволили бы Черноморскому флоту остаться в Севастополе после 2017, сообщил на встрече с главными редакторами российских СМИ министр обороны РФ Анатолий Сердюков.

Согласно двустороннему договору о статусе и условиях пребывания Черноморского флота России на территории Украины от 28 мая 1997 года ЧФ РФ будет находиться в Севастополе до 2017 года, напоминает РИА "Новости".