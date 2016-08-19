В 2016 году Евросоюз выделил рекордную сумму на гуманитарную помощь

Об этом в пятницу, 19 августа, сообщили в Еврокомиссии, передает Deutsche Welle.

В 2015 году сумма гуманитарной помощи составляла 920 миллионов евро, заявили в Брюсселе во время мемориальных мероприятий, посвященных памяти жертв смертельных атак на штаб-квартиру ООН в Багдаде в 2003 году, передает dpa.

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Как сообщает агентство epd, с 1997 года более 1000 человек заплатили своими жизнями за приверженность гуманитарным ценностям. За это время около 4000 сотрудников гуманитарных организаций стали жертвами нападений во всем мире.

Как сообщал УНИАН, Европол начал расследование причастности террористической группировки "Исламское государство" к организации миграционной кризиса в Европе.