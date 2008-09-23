Россия отправит свой флот гвоздить пиратов в Сомали
17:17, 23 сентября 2008Мир
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В отместку за пленных россиян
Россия намерена отправить корабли ВМФ для борьбы с пиратами у берегов Сомали. Об этом, как пишет Лента.ру, заявил главком ВМФ адмирал Владимир Высоцкий.
По его словам, российские корабли будут решать эту задачу самостоятельно и не примут участия в международных операциях. Ранее сомалийские пираты несколько раз нападали на суда с российскими гражданами на борту. В частности, 15 сентября они захватили гонконгский танкер "Cтолт Вэйлор", в состав экипажа которого входил россиянин.
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