Россия отправит свой флот гвоздить пиратов в Сомали

Россия намерена отправить корабли ВМФ для борьбы с пиратами у берегов Сомали. Об этом, как пишет Лента.ру, заявил главком ВМФ адмирал Владимир Высоцкий.

По его словам, российские корабли будут решать эту задачу самостоятельно и не примут участия в международных операциях. Ранее сомалийские пираты несколько раз нападали на суда с российскими гражданами на борту. В частности, 15 сентября они захватили гонконгский танкер "Cтолт Вэйлор", в состав экипажа которого входил россиянин.