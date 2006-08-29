Сбежавшая от похитителя девушка не хочет видеть родителей (фото)

Наташа Кампуш, сбежавшая от похитителя-педофила после восьми лет заточения, боится родителей, сообщает Independent.

В настоящий момент реабилитацией 18-тилетней девушки занимаются психологи. Они настояли на том, чтобы местонахождение Наташи не было известно ни прессе, ни ее родителям, которые видели свою дочь всего один раз с момента ее появления. Ни одной современной фотографии похищенной девушки журналистам сделать не удалось.

Психологи пояснили, что Наташа в настоящий момент не верит никому из взрослых, даже своим родителям, и боится их. Этот страх часто возникает у похищенных детей после продолжительного периода заточения.

Между тем, родители Наташи, которые развелись вскоре после ее похищения, очень расстроены невозможностью видеть дочь.

Напомним, что 23 августа в окна одного из частных домов на окраине Вены постучалась молодая бледная девушка, которая уверяла, что она является Наташей Кампуш, похищенной восемь лет назад. Тест ДНК подтвердил это заявление.

С 10-тилетнего возраста Наташа находилась в маленькой комнате, куда ее поместил похититель - педофил Вольфган Пиклопил.

Он обеспечивал свою маленькую рабыню всем необходимым, однако никогда не позволял выходить наружу. Когда Наташа выросла, интерес похитителя к ней ослаб. Он стал следить за своей жертвой не так внимательно, и однажды ей удалось сбежать.

После побега своей пленницы, Пиклопил покончил жизнь самоубийством, бросившись под поезд. Как сообщили психологи, узнав об этом, Наташа расплакалась. Доктора считают, что у девочки явно наблюдается "стокгольмский синдром".

Наташа передала через своего психиатра Макса Фридриха письмо, где описала впечатления последних лет жизни, передает Times. По словам 18-летней Кампуш, она сожалеет о том, что Пиклопил покончил с собой после ее побега. "Я не считаю, что с его стороны это был правильный шаг. Этот человек составлял большую часть моей жизни", пишет Наташа.

Сбежавшая девушка отмечает, что ее юность "отличалась" от той, какая бывает у обычных детей, однако она не считает, что что-то "пропустила" в жизни. "Я не начала курить и не попала в плохую компанию", - сообщает в письме Наташа Кампуш.

О 44-летнем похитителе Вольфгане Пиклопиле девушка пишет, что он ее иногда бил, но также и "поддерживал" все эти годы. Кампуш утверждает, что вполне могла справиться с одиночеством: она вела хозяйство, готовила еду, читала или смотрела телевизор.

По сведениям австрийских журналистов, впервые Наташа Кампуш провела выходные в компании сверстников. Пока неизвестно, были ли это ее прежние друзья, или она только сейчас с ними познакомилась. Отмечается, что девушка "оживленно беседовала" в новой компании.

Лента.ру