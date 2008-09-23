США пожаловались в ВТО на Евросоюз

Всемирная торговая организация рассмотрит спор между Европейским Союзом и США о высокотехнологичной продукции.

Как сообщает агентство AFP со ссылкой на источники в Секретариате ВТО, США, Япония и Тайвань пожаловались на Евросоюз за введение пошлин на высокотехнологичную продукцию импортного происхождения, в частности, на мониторы и принтеры.

США оценивают, что в целом экспорт продукции, по которой состоятся слушания в ВТО, составлял в мире в 2007 году 70 млрд. долларов.