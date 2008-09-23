В Финляндии студент открыл стрельбу в колледже: много жертв
14:31, 23 сентября 2008Мир
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По данным СМИ, парень застрелился
20-летний студент открыл стрельбу в колледже в финском городе Каухайоки.
Как сообщают европейские СМИ, есть много жертв, однако точную цифру полиция пока не называет.
Студент был вооружен автоматическим оружием и одет в лыжную маску. Местная полиция сообщает, что нападающий был разоружен и задержан, однако финская пресса утверждает, что он застрелился.
По оценкам, в здании колледжа на момент стрельбы, начавшейся в 11.00 по местному времени, находилось около 200 студентов.
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