В Финляндии студент открыл стрельбу в колледже: много жертв

20-летний студент открыл стрельбу в колледже в финском городе Каухайоки.

Как сообщают европейские СМИ, есть много жертв, однако точную цифру полиция пока не называет.

Студент был вооружен автоматическим оружием и одет в лыжную маску. Местная полиция сообщает, что нападающий был разоружен и задержан, однако финская пресса утверждает, что он застрелился.

По оценкам, в здании колледжа на момент стрельбы, начавшейся в 11.00 по местному времени, находилось около 200 студентов.