Америка заслуживает ответов на вопрос о глобальном денежном следе Манафорта - The Washington Post

Об этом говорится в редакционной статье "Америка заслуживает ответов на вопрос о глобальном денежном следе Манафорта", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Из всех мутных финансовых связей с Россией и Украиной, к которым причастен Пол Манафорт (только что пониженный в должности председатель кампании кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа), наибольшую тревогу вызвала та, которую во вторник опубликовало агентство Associated Press. Согласно сообщениям, в 2012 году Манафорт помог пророссийской партии в Украине направить, по меньшей мере, $ 2,2 млн в платежах паре известных вашингтонских лоббистских фирм. По данным AP, лоббистские фирмы не регистрировались как иностранные агенты в Министерстве юстиции, как того требует американское законодательство, вероятно, скрывая от общественности попытки иностранной политической партии оказывать влияние на Конгресс.

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Манафорт построил свою карьеру, работая в политических кампаниях за рубежом. Примерно 25 лет назад, он был советником филиппинского диктатора Фердинанда Маркоса. Хорошо известна также его работа в Украине в последние десять лет. Особенно то, как он помог пророссийскому политику Виктору Януковичу осуществить радикальный поворот и стать президентом Украины, пока тот не сбежал из-за массовых демонстраций в 2014 году, после чего президент России Владимир Путин захватил Крым и спровоцировал насильственное восстание в Донецкой и Луганской областях. Работа Манафорта за рубежом поднимает вопросы о том, может ли он использовать влияние России и Путина в интересах кампании Трампа. Количество подобных вопросов возросло из-за выраженной симпатии Трампа к российскому лидеру, его союза с российскими и американскими бизнесменами российского происхождения, а также из-за изменений в платформе Республиканской партии в отношении Украины, что было сделано в интересах Путина.

Теперь добавьте это: в 2012 году Манафорт и его деловой партнер действовали от имени политической партии Януковича, когда направляли деньги некоммерческой организации, "Европейскому центру современной Украины", которая впоследствии заплатила $ 2,2 миллиона лоббистским фирмам за то, чтобы они отстаивали интересы правительства Януковича. Двумя фирмами-получателями были Podesta Group Inc., во главе с Тони Подеста, брат которого, Джон Подеста, теперь возглавляет кампанию Хиллари Клинтон, и Mercury LLC, во главе с бывшим конгрессменом Миннесоты, республиканцем Вином Вебером.

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В соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов, лоббисты должны публично заявить о том, что они представляют лидеров иностранных государств или иностранных политических партий, и подать подробные отчеты в Министерство юстиции. Нарушение влечет за собой уголовную ответственность, хотя закон соблюдается не часто. В данном случае ни одна из лоббистских фирм не регистрировалась, и они сказали Associated Press, что не считают это необходимым.

Манафорт не новичок, когда речь идет о правилах лоббирования и политики. Из статьи AP становится ясно, что некоммерческая организация была посредником для передачи денег из Украины. Если это не нарушение буквы закона, то, безусловно, неуважение к самой его идее. Именно такая неясность порождает подозрения о Трампе, который абсолютно не склонен откровенничать о своих корпоративных и личных финансах. Американские избиратели имеют право задаться вопросом о том, пытается ли Россия вмешаться в президентскую кампанию в США, и до какой степени Trump & Co. позволят ей это сделать.