Белорусский оппозиционер среди финалистов премии Сахарова

Комитеты по вопросам иностранных дел и по вопросам развития Европарламента избрали троих финалистов премии Сахарова в этом году.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято на совместном заседании комитетов 22 сентября.

Финалистами, в частности, стали белорусский оппозиционер Александр КОЗУЛИН, китайский правозащитник и борец за защиту окружающей среды и против СПИДа ХУ Джиа, а также глава независимой избирательной комиссии Демократической республики Конго Абаат Малу МАЛУ.

Как сообщал УНИАН, в октябре должен быть избран лауреат премии Сахарова в этом году из троих предложенных претендентов. Церемония вручения премии, к которой также прилагается денежное вознаграждение в 50 тыс. евро, состоится 17 декабря на заседании Европарламента в Страсбурге.