Меджлис просит Турцию помочь

Премьер-министр Турции Реджеп Тайип ЭРДОГАН обсудил в Анкаре с председателем Меджлиса крымско-татарского народа Мустафой ДЖЕМИЛЕВЫМ вопросы усиления делового сотрудничества между Турцией и Крымом, а также содействия Турции в решении социальных проблем возвращающихся на полуостров крымских татар.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Меджлиса, М.ДЖЕМИЛЕВ выразил признательность Турции за завершение программы по обеспечению тысячи семей крымских татар жильем, при этом отметив, что "проблема жилья для репатриантов продолжает оставаться наиболее острой". В этой связи М.ДЖЕМИЛЕВ попросил премьер-министра Турции продолжить программу еще на одну тысячу домов или квартир для крымских татар.

Он отметил, что принятое в начале реализации программы решение выделять в среднем по 5 тысяч долларов на приобретение одной единицы жилья в настоящее время в связи с резким повышением цен явно недостаточно, и эту планку следовало бы поднять в среднем до 14 тысяч долларов.

В свою очередь Р.Т.ЭРДОГАН заявил, что, возможно, Турция примет решение не о выделении средств для приобретения жилья на вторичном рынке, а о строительстве многоквартирных домов.

М.ДЖЕМИЛЕВ заявил, что такое решение было бы наиболее оптимальным, но в этом случае ассигнования в среднем на одно жилье, видимо, должны быть несколько повышены.

Председатель Верховной Рады АРК Анатолий ГРИЦЕНКО в ответ на предложение премьер-министра Турции заверил, что если будет принято решение о строительстве многоквартирных домов, то власти автономии примут меры по выделению земельных участков под эти цели.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы об оказании помощи Турцией в строительстве историко-музейного комплекса "Азизлер" в Бахчисарае, соборной мечети в Симферополе, школ с крымско-татарским языком обучения, выделения частот для крымско-татарского телеканала на турецком спутнике "Тюрксат". Кроме того, обсуждалась возможность открытия в Крыму филиала одного из влиятельных турецких банков с целью стимулирования инвестиций турецких предпринимателей в экономику полуострова, также рассматривалась возможность урегулирования вопроса о взаимном признании дипломов студентов из Украины, обучающихся в Турции, и турецких студентов, обучающихся в Украине.

По итогам визита в Турцию была достигнута договоренность, что в ближайшее время в Крым прибудет турецкая делегация "для изучения форм решения обсужденных проблем".