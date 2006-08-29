Европейский Союз проявляет признаки заболевания

Министр по европейским делам Франции Катрин КОЛОННА заявляет, что функционирование ЕС вызывает обеспокоенность.

Как передает “Франс Пресс”, об этом она заявила сегодня в Париже на ежегодной конференции послов.

“Функционирование Союза ... вызывает обеспокоенность”, - цитирует К.КОЛОННУ “Франс-пресс”.

По ее словам, ЕС имеет признаки “заболевания апатией, общей усталостью”, которая не обещает ничего хорошего для его будущих возможностей отвечать на ожидания людей.

По словам французского министра иностранных дел, необходимо приложить значительные усилия, чтобы избежать риска ослабления европейской конструкции.

К.КОЛОННА, в частности, выразила сожаление по поводу слишком долгого процесса принятия решений в ЕС.

“Может ли Европейский Союз продолжать долгое время принимать решение в таком темпе? Может ли ЕС вообще еще принимать решительные решения?”, - спросила К.КОЛОННА.

Кроме того, французской министр подвергла критике отношение ЕС к расширению.

“Расширение модифицирует саму природу европейского проекта, в то время как некоторые продолжают считать, что можно сохранять ту же европейскую конструкцию в процессе увеличения количества членов ЕС”, - отметила министр.

В связи с этим французской министр выразила убеждение, что ЕС должен стремиться достичь большего влияния на глобальные процессы и отдавать преимущество не маленьким и незначительным вопросам, а серьезным вопросам, которые касаются всего человечества.