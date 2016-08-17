В Карибском море загорелся паром, эвакуированы более 500 человек (фото)

22:47, 17 августа 2016
Мир
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Береговая охрана США эвакуировала более 500 человек с парома, загоревшегося у берегов Пуэрто-Рико в Карибском море.

REUTERS

В результате происшествия никто серьезно не пострадал, передает Русская служба Би-Би-Си.

Пассажиры были эвакуированы в столицу Пуэрто-Рико, город Сан-Хуан. Некоторые из них пострадали от обезвоживания и нервного шока.

Причина пожара пока неизвестна. По словам представителя береговой охраны, возгорание началось в машинном отделении судна.

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Один из механиков парома сообщил, что на судне загорелся шланг подачи топлива.

REUTERS

Другой механик рассказал, что персонал парома пытался потушить пожар в течение двух часов, однако все попытки оказались безуспешными.

По данным агентства Ассошиэйтед пресс, среди пассажиров было много детей, в том числе юных спортсменов, направлявшихся на соревнования в Пуэрто-Рико.

REUTERS

Паромы курсируют между Пуэрто-Рико и Доминиканской республикой несколько раз в неделю. Судно начало гореть, когда подходило к Сан-Хуану.

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