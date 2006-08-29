Молдова не собирается объединяться с Румынией

Молдова никогда не объединится с Румынией, заявил Президент Молдовы Владимир ВОРОНИН в интервью кишиневскому бюро радиостанции Би-Би-Си, передает ИТАР-ТАСС.

«Ни вся Молдова, ни какая-то отдельная ее часть никогда не войдет в состав Румынии. Мы не для того выбрали путь независимости», - сказал В.ВОРОНИН, комментируя недавние заявления Президента Румынии Траяна БЭСЕСКУ о возможном объединении Румынии и Молдовы в рамках Европейского союза.

По мнению В.ВОРОНИНА, вариант вхождения Молдовы в состав Румынии «категорически исключается как сейчас, так и тогда, когда Молдова станет членом ЕС».

«С моей стороны не было и не может быть никаких негативных реакций на заявления БЭСЕСКУ. Более того, лично я осознаю, что он сделал их из самых лучших побуждений и даже с учетом наших личных отношений, которые очень хорошие. Другое дело, что эти заявления не были согласованы с нами, и мы узнали о них от журналистов», - пояснил Президент Молдовы.