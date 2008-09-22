В МИД подтвердили, что украинец попал в плен к пиратам

Посольство Украины в Греческой Республике подтвердило обнародованную в СМИ информацию о захвате пиратами 21 сентября с.г. возле побережья Сомали греческого сухогрузного судна “Capt Stefanos” (владелец – греческая компания “Chart World Shipping Corporation”), среди членов экипажа которого – один гражданин Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, по данным Посольства, кроме украинца в состав экипажа захваченного судна входят 17 граждан Филиппин, а также один гражданин Китая.

На данное время отсутствует информация о требованиях пиратов.

Украинская дипучреждение поддерживает постоянную связь с компанией-судовладельцем с целью получения информации о ее дальнейших действиях по освобождению членов экипажа и судна. Дело находится на особым контроле в Департаменте консульской службы МИД.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября представитель министерства торгового флота Греции сообщила СМИ, что неподалеку от берегов Сомали пираты захватили греческий сухогруз, в числе членов экипажа которого – гражданин Украины.