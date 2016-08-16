Die Welt: Оскорбления в адрес Меркель - стандартный репертуар Трампа

Об этом пишет Клеменс Вергин в статье "Оскорбления в адрес Меркель - стандартный репертуар Трампа", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

В своей программной речи кандидат в президенты от Республиканской партии заявил, что планирует превратить борьбу с исламским экстремизмом в центральный пункт внешней политики. Трамп назвал президента Барака Обаму и его бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон виновниками нынешнего хаоса на Ближнем Востоке и растущей угрозы со стороны джихадистов "Исламского государства" (ИГ).

Трамп также объявил, что планирует ввести чрезвычайно жесткий процесс проверки для иммигрантов в США и идеологический тест, как во времена холодной войны. И он снова раскритиковал политику канцлера Ангелы Меркель (ХДС) в отношении беженцев.

"Посмотрите на Ближний Восток в начале 2009 года, до того, как в администрацию пришли Обама и Клинтон", - сказал Трамп в Янгстауне, штат Огайо. "Тогда Ливия была стабильной, Сирия находилась под контролем. Египтом управлял светский президент и союзник США. В Ираке снизился уровень насилия. Группировка, которая позже превратилась в то, что мы сейчас называем ИГ, была близка к ликвидации. Экономические санкции душили Иран".

Трамп сравнил это с сегодняшним положением. Ливия – в руинах, Сирия – в разгаре катастрофической гражданской войны, большие территории находятся под контролем ИГ. Миграционный кризис становится угрозой для Европы и США. В Египте террористы построили базу на Синайском полуострове, Ирак погружается в хаос, ИГ словно сорвалось с цепи.

Сегодня террористическая организация действует в 18 странах и пытается проникнуть еще в шесть. А Иран купается в деньгах, которые платят США, и превращается в ядерное государство. Трамп также обвинил администрацию Обамы в том, что они приукрасили отчеты разведки о ситуации в регионе.

Трамп утверждает, что с самого начала был против войны в Ираке

Предприниматель объявил о полном изменении курса внешней политики США. "Наша текущая стратегия становления наций и смены режима – очевидная ошибка", - сказал он. При этом, он игнорировал тот факт, что Барак Обама отказался от подхода Джорджа Буша, который стремился свергнуть режимы и установить демократии. Миссия в Ливии была в некоторой степени исключением из этого правила, однако, за свержением режима не последовало никаких попыток инвестировать средства в новую государственную структуру.

Трамп сказал, что Обама объявил вмешательство в Ливии самой большой ошибкой за все время пребывания в должности - и пойти на это его вынудила Хиллари Клинтон. Последнее утверждение верно, но первое – это неправильная интерпретация. Обама сожалеет, что не сделал больше для стабилизации Ливии после вмешательства.

Трамп снова утверждал, что с самого начала был против войны в Ираке, и ссылался на несколько интервью того времени, который могут это подтвердить. Но одно он все же исключил из этого списка: то, в котором он высказывается за войну в Ираке. Он также раскритиковал Обаму и Клинтон за то, что они преждевременно вывели войска из Ирака, и сказал, что Америка должна была сохранить за собой нефть в Ираке, как в старые добрые времена, когда добыча присуждалась победителю. Некоторые эксперты по внешней политике прокомментировали это в Twitter саркастическими замечаниями. Они написали, что Трамп выступает против становления наций в других государствах, но за то, чтобы красть их ресурсы с помощью оружия.

Трамп объявил, что время для становления наций подошло к концу. Его новый подход, который должны разделять все друзья и союзники Америки, заключается в том, чтобы остановить продвижение радикального ислама. Это ключевой пункт внешней политики Трампа, и все другие политические цели должны быть подчинены ему. "Любая страна, которая разделяет эту цель, будет нашим союзником", - сказал Трамп. Это приняли к сведению также в России и Китае, обе страны сейчас находятся в состоянии конфликта с США, но в вопросе борьбы с терроризмом они преследуют аналогичные с США цели.

Теперь Трамп хвалит НАТО

При этом, в виде исключения Трамп похвалил НАТО. Ранее он заявил, что в НАТО нет никакой необходимости, потому что альянс не смог надлежащим образом бороться с терроризмом. Но, после его замечаний, НАТО изменило свою политику и создало новое подразделение для борьбы с терроризмом, и это "очень, очень хорошо". Но он ошибается. Разумеется, НАТО не нужен был Дональд Трамп, чтобы осознать необходимость борьбы с терроризмом.

Когда-то, во время холодной войны, звучали призывы к борьбе с коммунизмом, теперь Трамп призвал вести идеологическую борьбу против радикального ислама. В этом контексте он несколько раз позиционировал себя как явного защитника прав женщин и сексуальных меньшинств.

В вопросе миграции Трамп больше не возвращался к прежним требованиям полностью запретить иммиграцию мусульман. Однако, он заявил, что крупные террористические акты на американской территории были организованы мусульманскими мигрантами или их детьми, и потребовал новых "экстремальных" механизмов проверки для тех, кто приезжает в страну. К этому также должен прибавиться идеологический тест, который, как во времена холодной войны, должен помочь проверить убеждения мигрантов. "Мы не должны пускать в свою страну тех, кто не разделяет наши ценности и не уважает наш народ", - сказал Трамп. К ним относятся и те, кто хотел заменить законы США шариатом.

"Визу должны получать только те, кто приветствует толерантное американское общество", - сказал Трамп. Странно слышать подобное от того, кто в течение года демонстрирует нетерпимость. Призыв Трампа к "экстремальным проверкам" стал объектом издевок и насмешек в Twitter (под хэштегом #extremevetting). Многие считают, что Трамп не пройдет этот тест, потому что у него самого сложное отношение к таким американским ценностям, как свобода прессы и религии.

В конце свое получила и Меркель

В конце свою порцию критики получила и канцлер Германии. Это уже стало частью стандартного репертуара Трампа. Он обвинил кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон в желании стать "американской Ангелой Меркель", и назвал политику "массовой миграции" канцлера "катастрофой для Германии и немецкого народа". Трамп утверждал, что преступность в Германии "поднялась до такого уровня, которого никто и представить себе не мог". У Америки достаточно собственных проблем, и она не будет брать на себя дополнительные, сказал Трамп, имея в виду готовность Обамы и Клинтон принять больше сирийских беженцев.

Трамп заявил, что одним из его первых действий на посту президента станет создание Комиссии по радикальному исламу. В нее должны входить также реформаторы из мусульманской общины, которые, надеется он, будут сотрудничать с его правительством. Эта комиссия должна определить основные убеждения и веру радикальных мусульман, а также предупреждающие сигналы. Речь идет о разработке новых протоколов для сотрудников местной полиции, национальных органов безопасности и иммиграционных властей. Он также объявил о том, что Гуантанамо останется открытой, и враждебно настроенные боевики предстанут не перед гражданскими, а перед военными судами.

Если внимательно посмотреть на эту речь, то внешняя политика Трампа - это смесь жесткости Буша в отношении исламского терроризма без веры Буша в возможность реформирования арабских обществ - плюс готовность пойти на сделку с любыми диктаторами, если речь идет о борьбе с терроризмом.