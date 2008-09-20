Канаду беспокоит, на что способна Россия ради контроля над Арктикой

Премьер-министр Канады Стивен Харпер обеспокоен тем, что Россия может "пренебречь международным законодательством" в попытке получить контроль над Арктикой. Он также отметил, что Канада увеличила военное присутствие в этом районе на фоне "явного интереса" со стороны Москвы, передает Associated Press.

С.Харпер уточнил, что знает о решениях, принятых Москвой, поэтому Канада "приняла меры для усиления независимости на севере". Он сообщил, что Оттава действует в рамках международных соглашений, и призвал Москву поступать также.

На состоявшемся 19 сентября заседании Совета безопасности РФ (СБ РФ) под руководством президента Дмитрия Медведева были обозначены национальные интересы России в Арктике, напоминает РосБизнесКонсалтинг. В ходе заседания были поддержаны представленные предложения по совершенствованию государственной политики в Арктике, а также ключевые направления обеспечения национальных интересов и безопасности России в этом регионе. Приоритетами России в Арктике являются активное освоение природных ресурсов региона, развитие транспортной и пограничной инфраструктуры, а также информационно-телекоммуникационной среды.

На совещании Д.Медведев утвердил "Основы государственной политики России в Арктике на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу", а также принял план мероприятий по их реализации.