Число жертв теракта в Исламабаде увеличилось до 52

По меньшей мере 52 человека погибло при взрыве у отеля Marriott в Исламабаде, столице Пакистана, сообщает телеканал CNN. Число погибших может увеличиться, поскольку здание отеля объято огнем и спасатели не могут пробраться в некоторые части здания.

По сообщению агентства AP, которое ссылается на заявление представителей полиции Пакистана, более 40 человек стали жертвами теракта.

Взрыв произошел около полутора часов назад, и был чрезвычайно сильным. По данным корреспондента BBC News, взрывом уничтожен практически весь фасад отеля. Огнем объято около двух третей здания. Спасатели выносят из здания Marriott раненых и тела погибших.

Отель, подвергшийся атаке, находится неподалеку от правительственных зданий и дипломатических миссий. Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.

Теракт мог был выполнен смертником, управлявшим автомобилем со взрывчаткой, который врезался в заграждения перед отелем. В отеле Marriott в Исламабаде останавливается много иностранцев, поскольку он хорошо охраняется.

В 2007 году террористы уже совершали атаки на отель, напоминает Лента.ру. Тогда при взрыве погиб один человек.