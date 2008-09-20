В США началось досрочное голосование на выборах Президента.

Как передает Lenta.ru, первые избирательные участки открылись в Вирджинии. На следующей неделе заполнить бюллетени смогут жители еще нескольких штатов. В общей сложности 36 штатов проведут досрочное голосование.

Ожидается, что около трети американских избирателей проголосуют за своего кандидата в Президенты, не дожидаясь дня выборов, 4 ноября.

На президентских выборах в 2000 году досрочно проголосовали 15% американцев, в 2004 году - 20%, на выборах в Конгресс в 2006 году - около четверти.

Судя по результатам опросов, кандидаты в Президенты США – демократ Барак ОБАМА и республиканец Джон МАККЕЙН - имеют примерно равные шансы на победу. В конце августа Дж.МАККЕЙН обогнал Б.ОБАМУ по популярности, однако в сентябре кандидат от Демократической партии вновь вышел вперед. Разрыв между кандидатами не превышает 3%.