В штате Кентукки разбился еще один самолет

В авиакатастрофе небольшого самолета в лесистой гористой местности возле города Джексон примерно в 160 километрах от Лексингтона (штат Кентукки), по предварительным данным, погибли семь человек.

Как сообщает РИА “Новости”,по данным местных СМИ со ссылкой на источники в Федеральной авиационной администрации, самолет упал в труднодоступной местности - спасателям на вездеходах понадобилась помощь вертолета, чтобы обнаружить место падения воздушного судна.

Самолет поднялся в воздух из аэропорта города Вичита Фолз (штат Техас). Пункт назначения на данный момент остается невыясненным. На борту самолета находились семь человек. Источник местных СМИ в Федеральной авиационной администрации утверждает, что полетный лист не был заполнен пилотом.

По предварительным данным, причиной катастрофы мог стать погодный фактор - в момент катастрофы шел дождь, слышались раскаты грома и наблюдался туман.

Как сообщал УНИАН, 27 августа недалеко от аэропорта Блюграсс в городе Лексингтон упал самолет, на борту которого находились 47 пассажиров и трое членов экипажа. Выжил только один человек - второй пилот.