Южная Осетия отмечает 18-летие независимости

Южная Осетия 20 сентября отмечает 18-летие со дня провозглашения своей независимости.

В этот день, 20 сентября 1990 года Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области провозгласил Южно-Осетинскую Советскую Демократическую Республику, также была принята Декларация о национальном суверенитете.

Как сообщили РИА Новости в комитете информации и печати Южной Осетии, рано утром в субботу на Театральной площади Цхинвали состоится поднятие государственного флага. Затем пройдет военный парад. После этого президент Южной Осетии вручит именные награды особо отличившимся за последний год гражданам республики, в том числе военнослужащим.

В этот же день на Мемориальном кладбище во дворе Цхинвальской средней школы №5 состоится торжественное возложение венков к могилам жертв войны 1989-1992 годов.

Кроме того, в городе будет открыта фотовыставка "Август 2008".

Вечером в Цхинвали запланирован концерт с участием российских звезд эстрады.