Российская разведка действует по всему Израилю

Россия собирает разведданные об Израиле и передает их Сирии, которая делится ими с радикальным исламским движением "Хезболлах". Такое мнение выразил глава службы информационной безопасности Армии обороны Израиля полковник Колонел Рам Дор в интервью израильским СМИ.

К.Рам Дор уточнил, что, по его данным, сеть российской разведки в Израиле охватывает почти всю территорию страны, передает Reuters.