Дж.Буш: для ослабления кризиса нужно вмешательство правительства

00:22, 20 сентября 2008
Мир
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Происходят "беспрецедентные изменения"

Экономика США сохраняет стабильность, несмотря на финансовый кризис, заявил президент США Джордж Буш. При этом в своем выступлении он подчеркнул необходимость проведения правительством интервенций на финансовых рынках и высказался за необходимость выкупа неликвидных активов у банков и других финансовых институтов, передает Associated Press.

Дж.Буш охарактеризовал происходящее как "беспрецедентные изменения в американской экономике", на которые правительство отвечает "беспрецедентными мерами".

Ранее министр финансов США Генри Полсон выразил мнение, что предпринятых мер по борьбе с кредитно-финансовым кризисом недостаточно, и необходимы новые действия. Согласно заявлению министра, основным уязвимым местом финансовой системы до сих пор являются неликвидные ипотечные активы, которые по мере коррекции на рынке жилья стремительно подешевели.

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