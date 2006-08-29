Курдские террористы просят туристов не ездить в Турцию

Курдские террористы предупредили туристов об опасности поездок в Турцию, сообщает Лента.русо ссылкой на британскую газету The Times.

В заявлении террористической организации "Ястребы курдского освобождения", взявшей на себя ответственность за взрывы в провинции Анталья, в частности, говорится: "Турция - небезопасная страна. Туристам не следует приезжать в Турцию".

"Ястребы" заявили о том, что именно они организовали взрывы 28 августа в Стамбуле, Анталье и Мармарисе, а также другие теракты.

Как ранее сообщало РИА «Новости», в результате взрыва в турецком курортном городе Анталья погибли четыре человека и более 70 человек получили различные ранения, в том числе двое россиян. Уже установлены личности двоих погибших в результате взрыва. Это граждане Турции: отставной полицейский и женщина, сообщает агентство DHA.

"Среди пострадавших, доставленных в государственную больницу Антальи, четверо граждан Израиля и один - Иордании", - передает агентство.

По информации других турецких СМИ, среди пострадавших также гражданин Германии.

Причиной мощного взрыва стало срабатывание взрывного устройства с дистанционным управлением. Оно находилось в ящике мотоцикла для перевозки фастфуда, припаркованного у перекрестка в центре турецкого курорта. Такими данными располагает местная полиция, сообщил РИА «Новости» генконсул РФ Сергей АЛИФАНОВ.

Дипломат рассказал, что в момент взрыва находился в 80 метрах от места происшествия.

Взрыв в Анталье прогремел вчера в 16.45 по местному времени в центральном районе Донерджилер. Там расположены сувенирные магазины, кафе, рестораны, пункты обмена валюты, а также представительства нескольких банков. Взрыв произошел примерно в километре от здания российского диппредставительства.

По свидетельствам очевидцев, взрыв был настолько мощным, что некоторые машины превратились в груду металла, от взрывной волны в окрестных домах вылетели стекла, место происшествия затянуло клубами черного дыма.