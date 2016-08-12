Der Tagesspiegel: Республиканцы хотят объявить Трампа "непригодным для должности"

Об этом сообщает Сюзанне Гюстен в статье "Республиканцы хотят объявить Трампа "непригодным для должности", опубликованной на сайте газеты Der Tagesspiegel.

Ввиду все более непредсказуемого поведения своего кандидата в президенты Дональда Трампа и падения его рейтингов, некоторые представители американских республиканцев рассматривают возможности того, как избавиться от 70-летнего миллиардера. Менее чем за три месяца до выборов, времени очень мало, кроме того, Трамп может сослаться на законную номинацию на съезде партии в прошлом месяце.

К такому шагу "радикалов" подтолкнули не только растущие опасения из-за своего кандидата, который во вторник подвергся критике за то, что призывал к насилию в отношении своего конкурента, демократа Хиллари Клинтон. Многие республиканцы обеспокоены тем, что поведение Трампа нанесет серьезный ущерб партии не только на президентских выборах 8 ноября, но также и на выборах в Конгресс. Кроме этого, усугубляется давно назревший конфликт между политически посторонним Трампом и руководством партии республиканцев.

Снова и снова появлялись предположения о том, что миллиардер, которого считают довольно самовлюбленным, уйдет по собственной инициативе, в попытке избежать позора из-за неминуемого поражения на выборах. Говорили, что в качестве причины Трамп назовет проблемы со здоровьем. Но нет никаких признаков того, что Трамп действительно хочет отказаться. Поэтому некоторые противники Трампа рассматривают, казалось бы, безобидную формулировку в уставе партии республиканцев. Согласно "Правилу 9", расширенное правление партии может занять вакантную должность кандидата, если она освободилась из-за смерти кандидата, добровольного отказа или по "другим" причинам.

По мнению группы "Свобода делегатам", эти "другие" причины предоставляют возможность избавиться от Трампа. Согласно этому варианту, собственная партия может объявить Трампа непригодным для должности. Тем не менее, никто не знает, как партия, в которой по-прежнему сильна поддержка Трампа, отреагирует на такое решение руководства, отменяющее решение съезда. Кроме того, Трамп может защитить себя юридически и, таким образом, окончательно ввергнуть республиканский лагерь в хаос.

"Свободу делегатам" – это инициатива, которая на съезде Республиканской партии в июле в Кливленде безуспешно пыталась предотвратить номинацию Трампа. Теперь члены инициативы призывают руководство партии собраться на экстренное совещание, чтобы заменить Трампа. Во время раздумий о кандидатуре на замену Трампа, постоянно появляется имя председателя Палаты представителей Пола Райана. До сих пор "Свободу делегатам" не могли собрать минимального количества кандидатов для заседания руководства партии.

Во всяком случае, заменить имя Трампа на другое в избирательных бюллетенях будет нелегко. В некоторых штатах, срок выдвижения кандидатов уже истек, в других – подходит к концу. Во многих штатах 8 ноября в списке будет имя Трампа, даже если к этому времени его кандидатура будет снята. Поскольку американцы выбирают своего президента не лично, а через коллегию выборщиков, также может возникнуть вопрос о том, имеют ли право эти выборщики голосовать за другого кандидата. Регулирование этого вопроса может отличаться в разных штатах.

Партия может привлечь других кандидатов

Противникам было бы проще призвать к выбору другого кандидата. Несколько дней назад свою кандидатуру выдвинул сорокалетний почти не известный республиканец Эван Макмаллин. Он выступает как беспартийный кандидат и может забрать голоса недовольных республиканцев. Но во многих штатах у Макмаллина нет шансов попасть в избирательные бюллетени.

Еще один возможный кандидат – Гэри Джонсон из Либертарианской партии, который также апеллирует к консервативным противникам Трампа. Сейчас у Джонсона почти девять процентов голосов. Несколько дней назад его кандидат на пост вице-президента, Уильям Велд, сообщил о растущем интересе к его партии. Некоторые республиканцы находятся на грани того, чтобы отказаться от Трампа и перейти к Джонсону.

Скорее всего, в своей собственной партии Трамп будет в изоляции, и кандидаты от Республиканской партии в Конгресс в своих избирательных кампаниях попытаются дистанцироваться от кандидата в президенты. Во время внутрипартийных выборов, Райан даже ни разу не упомянул Трампа. И одержал блестящую победу.