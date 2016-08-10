Neue Zürcher Zeitung: Новая дружба, несмотря на старый спор

Об этом пишет Беньямин Трибе в статье "Новая дружба, несмотря на старый спор", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

Президент России Владимир Путин принял турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана во вторник в городе, который был основан в качестве "окна в Европу". Но встречу нельзя назвать сигналом о готовности сотрудничать с Западом. Отношения Турции и России с Европой чреваты конфликтом, и оба президента сейчас заняты восстановлением своих двусторонних отношений.

Для Путина визит президента Турции – это успех и повышение престижа, в то время, когда ЕС и Соединенные Штаты отвернулись от него из-за конфликта в Украине. Поскольку Кремль не упрекал Эрдогана из-за массовых арестов предполагаемых путчистов, отношения двух лидеров теперь достаточно спокойные, чтобы объявить этот визит новым началом. Эрдоган также заявил, что это новая глава двусторонних отношений – что верно, так как ранее они были разрушены.

Раскол произошел в ноябре 2015 года, после того, как Турция сбила российский истребитель, сообщив, что он нарушил турецкое воздушное пространство после операции в Сирии. Только в конце июня Эрдоган письменно выразил свое сожаление, которое Кремль истолковал, как необходимое извинение. На этом Турция не остановилась и признала своих пилотов сообщниками неудавшегося переворота. Она заявила, что пилоты действовали без приказа. В Санкт-Петербурге перед камерами Эрдоган не говорил ни об инциденте, ни о компенсациях, которых требует Россия.

Тем временем, несмотря на заверения в обратном, Россия продолжает военную интервенцию в Сирии, начатую в 2015 году, и, таким образом, создает Анкаре проблемы. Военная помощь из Москвы в значительной степени способствует укреплению позиций сирийского диктатора Башара аль-Асада, в то время как Турция хочет избавиться от него любой ценой. Кроме того, Москва поддерживает курдских боевиков в Сирии, которые борются против террористов "Исламского государства", но их стремление к созданию собственного государства не совпадает с целями Эрдогана. Неясно, как преодолеть это препятствие. Оба президента объявили, что обсудят эти вопросы. Солидарность между Россией и Турцией будет способствовать решению проблем в регионе, сказал Эрдоган.

Путин сообщил, что надеется на сотрудничество с Эрдоганом в вопросе нормализации экономических отношений. В начале года Москва ввела ряд санкций, чтобы наказать Анкару за сбитый истребитель. И хотя после "извинения" Эрдогана Кремль пообещал отменить санкции, до сих пор мало что изменилось. Для Турции последствия этого ледникового периода ощутимы, но их нельзя назвать катастрофическими: до кризиса, в 2014 году, на долю России приходилось всего четыре процента турецкого экспорта.

Теперь Путин снова пообещал постепенно снять торговые ограничения. Среди санкций Кремля были также ограничения для турецких компаний и работников, а также запрет на импорт некоторых видов продукции. Ограничения на некоторые товары были ощутимы: из Турции привозили четверть российского импорта овощей. Потери доходов турецких поставщиков оцениваются в несколько сотен миллионов долларов. Запреты на импорт могут быть отменены к концу года, сообщил министр экономики Алексей Улюкаев.

В целом, по российским данным, товарообмен между двумя странами с января по май 2016 года упал на 43% до 6,1 миллиарда долларов. В 2015 году, до санкций, он уже сократился на 26%. Это показывает большое влияние других факторов: российской экономической слабости, падения курса рубля и падения цен на нефть и газ. Турция – второй по величине импортер российского газа после Германии. В Санкт-Петербурге в качестве долгосрочной цели Эрдоган назвал товарообмен на сумму 100 миллиардов долларов в год.

До сих пор неясно, как скоро будет простроен газопровод "Турецкий поток" через Черное море. Во вторник Эрдоган подчеркнул, что проект будет реализован очень быстро. Путин и Эрдоган объявили о начале строительства трубопровода в конце 2014 года, он должен был заменить проект "Южный поток". Однако, детальные переговоры были сложными с самого начала, и запланированный объем пришлось уменьшить.