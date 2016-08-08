Die Presse: Эрдоган ищет возможности для перезагрузки отношений с Путиным

Об этом пишет Сюзанне Гюстен в статье "Эрдоган ищет возможности для перезагрузки отношений с Путиным", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

Владимир Путин, а не Ангела Меркель или Барак Обама, станет первым главой международного государства, который встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после попытки переворота в Турции 15 июля. Визит Эрдогана к Путину во вторник в Санкт-Петербурге – это, в первую очередь, попытка исправить непростые отношения между Турцией и Россией. Поскольку визит проходит в период эскалации напряженности в отношениях между Эрдоганом и Западом, возникает вопрос о том, будет ли сформирован новый альянс. Но многое говорит против него. Однако, визит Эрдогана важен еще и потому, что он является явным признаком новой внешней политики Турции.

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Турецкие и российские взгляды совпадают в некоторых областях. Путин и Эрдоган не доверяют Западу и предполагают, что европейцы и американцы тайно работают над тем, чтобы дестабилизировать их страны. Путин обвиняет Запад в провоцировании кризиса в Украине и в том, что он использует экономические санкции против Москвы в духе холодной войны как инструмент для сдерживания российского влияния. В Турции, члены правительства заявили, что США организовали попытку государственного переворота в июле. Эрдоган назвал Запад сторонниками терроризма.

По разные стороны в Сирии

Но общее недоверие к ЕС и США нельзя считать достаточным основанием для прочного союза между Анкарой и Москвой. В сирийском конфликте страны находятся на разных сторонах. Российское вмешательство на стороне сирийского президента и старого врага Турции Башара аль-Асада, в ноябре стало причиной кризиса, который теперь, после визита Эрдогана в Россию, можно будет объявить завершенным. Кризис возник после того, как турецкий истребитель на сирийской границе сбил российский военный самолет. На противоположных позициях в Сирии с тех пор ничего не изменилось. Россия поддерживает Асада, чтобы принимать активное участие в событиях на Ближнем Востоке. Анкара, в свою очередь, хочет как можно быстрее свергнуть сирийского президента и превратить Сирию в государство, в котором будут доминировать единоверцы-сунниты – без российского влияния. Сейчас в битве за сирийский город Алеппо турки поддерживают повстанцев, а Путин – сирийские правительственные силы.

До кризиса из-за сбитого самолета, обе стороны игнорировали различия в сирийском конфликте ради процветающего сотрудничества в сфере энергетики и туризма. После окончания кризиса такое сотрудничество может возобновиться. Но серьезные различия все же остаются, и не только в Сирии. Как наследники враждующих империй, Турция и Россия являются старыми соперниками на Кавказе. В украинском конфликте в последние месяцы Турция явно заняла сторону Киева. Членство Турции в НАТО также исключает тесный союз с Москвой.

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Более вероятной, чем турецко-российский альянс, можно считать переориентацию. В течение долгого времени важные советники Эрдогана требуют, чтобы страна отделилась от Запада и проводила свою собственную внешнюю политику как независимая региональная держава. Нынешние антизападные настроения только усиливают эти голоса. Гневные тирады Эрдогана против Европы и Запада, спор с Австрией и визит в Россию может быть признаком того, что это отступление уже началось. Эрдоган посылает сигнал о том, что Турция ищет партнеров за пределами ЕС и НАТО. Сейчас страна меньше, чем когда-либо, считает себя неотъемлемой частью Запада. Отношения европейцев и американцев с Эрдоганом станут еще более сложными.